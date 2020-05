La sorprendente confesión de Muhammad Ali sobre Mike Tyson: el temor ante su poderosa pegada en una hipotética pelea

Ali murió en 2016 (AFP)

A principios de marzo la WBSS (World Boxing Super Series) realizó un torneo virtual entre los mejores boxeadores de peso pesado de la historia. Algunos de los participantes más destacados fueron Evander Holyfield, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson y Muhammad Ali, siendo estos dos últimos los finalistas del certamen. Los combates pudieron seguirse por Youtube y las condiciones de cada uno de los púgiles había sido creada en base a lo demostrado en sus carreras.

La sorpresa fue que el título de campeón se lo quedó Mike Tyson, quien tras conocer la noticia admitió: “Sé que es un juego de fantasía. Lo más probable es que gane la fantasía, no gane la pelea real. Ali es el más grande que haya existido”. Esta declaración no fue llamativa, ya que el ex deportista que encabeza un emprendimiento de cultivo de cannabis en California siempre se ha mostrado como un admirador del ex campeón estadounidense, considerado como el mejor de todos los tiempos por varios expertos.

Sin embargo, esta semana se sacó a la luz una confesión que Ali le hizo a George Foreman cuando Tyson ya era campeón del mundo. El ex boxeador prestó declaración para la biografía que Fiaz Rafiq escribió sobre Cassius Clay titulada The Life of a Legend (La vida de una leyenda) que saldrá a la venta en las próximas semanas y reveló una desconocida anécdota.

A los 53 años, Tyson está entrenando para volver a boxear (Reuters)

“Muhammad Ali me lo dijo él mismo. Le dije: ‘¿Crees que Tyson podría vencer a todos?’. Él dijo, ‘Hombre, Tyson golpea muy fuerte’. Sintió que Tyson golpeaba con más fuerza que cualquiera con el que se hubiera enfrentado. Una vez me dijo que no tenía la confianza de que podría haber derrotado a Mike Tyson”, contó Foreman.

El ex campeón de 88 años aseguró que “ambos eran grandes pesos pesados. Pero Muhammad Ali tenía la velocidad cegadora y era un bailarín en el ring. Era un luchador. Era una combinación de cosas. Emulaba e imitaba a Sugar Ray Robinson", a quien eligió como el mejor. Con respecto a Tyson declaró: “Él no era el boxeador que estaba boxeando y riéndose, era amenazante. Era el tipo que entró y al que todos temían. Te estremecerías hasta los huesos. Salía al ring a buscar y destruir. Ali iría por otro lado. Ganaría con su habilidad, encanto e ingenio".

Muhammad Ali murió en 2016, a los 74 años. De 61 peleas profesionales, ganó 56, con tres de sus cinco derrotas en sus últimas cuatro peleas. Un récord extraordinario para la época ya que muchos de los mejores de la historia coincidieron en aquellos años. Incluso, el norteamericano era considerado tan fuerte y tan famoso que en un cómic se enfrentó a Superman.

