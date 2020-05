Durante la entrevista, el Checho también recordó el día que estuvo cerca de la muerte a raíz de una situación vivida en un partido: “Una vez tuve un choque con Monzón jugando contra Independiente y el Doctor Avanzi me salvó primero de que me tragara la lengua mientras convulsionaba. De ahí me llevaron al Fiorito, donde tuve un paro y pudieron salvarme. Lo primero que vi cuando me desperté fue a Carlos Bilardo, que había estado en la ambulancia y de ahí me trasladaron al Italiano, donde tuve otro paro. Por suerte pude salir”.