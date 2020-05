Esa responsabilidad no le restó la picardía y la capacidad para inventar travesuras. Blas Giunta fue uno de los entrenadores que más confiaron en el Loco, aunque a veces lo hacía enojar con sus salidas. Como la vez en la que el ex mediocampista central estaba por dar su charla técnica y faltaba un jugador: Lavezzi. Acto seguido, mandó al utilero a ubicar su paradero. Luego de un rato, ubicó a alguien paseando por el predio en la moto del masajista. Sí, era el punta. “Andá a sacarle la moto porque si voy yo este no juega más”, le ordenó el DT.