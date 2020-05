Lejos de apuntar contra los futbolistas y culparlos por lo sucedido, Díaz hizo una autocrítica sobre cómo actuó el cuerpo técnico encabezado por el Jefe. “Nunca mas tuve contacto con ellos, en absoluto. No guardo rencor, al contrario. Siempre lo hablamos con Leo, a lo mejor nosotros tendríamos que haber actuado diferente, muchas cosas que podríamos haber hecho y no hicimos. Yo también hago una autocrítica porque nosotros, a lo mejor, no teníamos demasiada experiencia y podríamos haber hecho algo, sin lugar a dudas. Esto es fútbol y tiene todo este tipo de vaivenes donde a veces depende mucho de la cabeza (por el líder). En este caso, uno se tiene que hacer responsable de eso, totalmente. No se qué hubiera pasado la verdad. Es como con la Selección, podríamos haber ganado el Mundial pero a veces el fútbol es tan cambiante y muy cotidiano que surgen cosas que uno tiene que resolverlas en el momento y sin equivocarse, porque una equivocación te deja afuera de todo”, afirmó.