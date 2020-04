“De Boca me fui con tristeza. Cuando llegó la oferta del Tottenham Mauricio me dijo que lo que me ofrecían era poco. No me fui y me sentí frustrado. Luego me fui al Perugia”, añadió además el caleño de 50 años, que también explicó que en el momento que pudo haber sido repatriado para retirarse con la camiseta azul y oro fue Carlos Ischia el que se sinceró y le aclaró que iba a elegir a Roberto Abbondanzieri.