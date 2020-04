- Mi tío Juan Di Luca tenía un supermercadito y me pidió si le podía dar una mano por unos días. O sea que para hacerlo tenía que faltar al colegio. La noche anterior habíamos cosido una pelota de tiento para hacer un picado y yo al día siguiente pasé a buscar a un compañerito, a un pibe que jugaba con nosotros. Pero para que la maestra no me viera y se avivara de que me estaba haciendo “la rata” me subí a un palo de alta tensión de 15 metros de alto desde donde se veía todo el barrio, todo el campo, todo Varela hasta el Cruce. Ojo –aclara con enfática dignidad– la maestra no tuvo nada que ver, me subí porque tuve ganas, también me podía haber escondido a la vuelta de la esquina. Una vez arriba tuve la mala suerte de perder un cachito el equilibrio e inclinarme y para no caerme me agarré con la mano derecha de los cables de 220 voltios; entonces para desprender esa mano que estaba pegada, instintivamente la agarré con la otra, con la izquierda y por ultimo me tomé del transformador cuando ya las manos estaban carbonizadas y sentía el olor a carne quemada hasta que perdí el conocimiento, me caí y me desperté en el hospital de Solano. De ahí, como no tenían los elementos necesarios me trasladaron al hospital de Quilmes.-