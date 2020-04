En plena cuarentena como medida preventiva para reducir la propagación de la pandemia del coronavirus, Ginóbili habló sin filtros y reconoció cuáles son sus temores: “Tengo miedo a la rebeldía del proletariado cuando no tenga para comer. No sé qué es lo que pueda llegar a pasar, porque hay un 25% de chicos que no saben si van a comer la próxima comida. En Estados Unidos existen estos problemas, y ahora se sumarán más de 7 millones de desocupados. la verdad es que no sé qué es lo que pueda llegar a pasar, por más que Donald (Trump) le esté dando a la maquinita para solucionarlo”.