Manu se había comunicado a través de un video en el que aportó consejos para considerar medidas precautivas que combaten el COVID-19: “Primero, lávense muy bien las manos; no se toquen la cara en lo posible; y si tienen que estornudar o toser, (háganlo) en el pliegue del codo. Pero a este punto es fundamental que se queden en sus casas. El distanciamiento social es fundamental porque este virus se contagia muy fácilmente y aún sin tener síntomas. Entonces, podés pensar que vos y tus amigos, que en este asado no va a pasar nada, que en este cumpleaños no va a pasar nada y alguno de ellos tiene ese virus. Te lo pasan a vos, se lo pasás a tu papá, se lo pasás a tu abuelo y ellos sí la pueden pasar mal. Si son muchos haciendo eso, el sistema de salud se puede colapsar porque se contagiaría mucha gente en muy poco tiempo”.