El grado de confianza que alcanzaron se acredita con una anécdota antes de la última pelea con el colombiano Rodrigo Valdez: “En el camarín estábamos Amilcar Brusa (entrenador), el masajista, Carlos y yo. Entró un asistente y avisó que venía la gente de Adidas. Yo me dirigí hasta la puerta para retirarme y Carlos me dice ‘ey, ¿a dónde vas? No te muevas de ahí, sentate’. Ahí escuché la cosa más linda de un tipo noble como él”. La marca alemana le ofrecía 90 mil dólares por saltar al ring con su indumentaria, pero Monzón fue tajante con su respuesta: “No, macho. Mi amigo está haciendo guita y ustedes están podridos en guita. A mí el Bulldog no me lo saca nadie. Regalale la ropa a Brusa y a ellos y no te cobro un mango”. Dice, también, que el Negro era bastante cabulero y no quería cambiar nada justo antes de pelear.