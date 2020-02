Me retiré convencido de que no podía jugar más y no tuve nada que reprocharme. Hay mucha depresión después del fútbol, pero a mí no me tocó. No soy un tipo que se vaya a deprimir por una cosa así. Pese a los dolores que tenía me siento bien hasta hoy, pero sé que hay muchos que no pueden caminar por sus problemas en la cadera o rodillas. Estuve dos meses sin saber qué hacer. Estudié un poco sobre seguros porque en ese tiempo varios ex jugadores lo hacían, pero no era para mí. No tenía grandes expectativas como entrenador pero ya había hecho un año del curso y me recomendaron para las inferiores de Lanús, donde faltaba un técnico. Casi ni hice el duelo del retiro y empecé a trabajar con la Novena y Prenovena.