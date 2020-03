— Nosotros los jugadores, porque me considero jugador, somos una raza especial. Llenamos estadios, no hay mucha gente que llena estadios. Pero hay mucha gente que sufre muchísimas cosas. Nunca me voy a olvidar que en un club estaban atrasados los sueldos, no los podían pagar y jugábamos un clásico el domingo a estadio lleno. Este chico jugaba de lateral derecho y, al no estar recibiendo los sueldos, no se estaba alimentando bien. Lo ayudábamos para que coma pero nosotros teníamos las mismas necesidades. ¿Qué pasó? En el minuto 94, llegó a la linea de fondo, se tiró porque la pelota se iba y alcanzó a lanzar el centro. Entró uno, pim, cabezazo y gol. ¿Pero cómo vivió esa semana el pibe? ¿qué pensó? ¿sabe toda esa gente la vivencia? No lo saben. Exigen el resultado. Lo que vos me hablas es una mínima, hay una gran mayoría que tiene muchas necesidades. Hay un grupo de jugadores, digamos 10 mil o 20 mil, en clubes importantes con buenos sueldos, pero también hay 600 mil dentro del anonimato.