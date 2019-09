— ¿Qué es lo que les decías?

— Lo primero es la administración, porque cuando tenés tanta plata en mano, empezás a ver que esto no se acaba… ¡Y se acaba! Entonces, primero asegurate y después los gustos te los vas a poder dar. Pero asegurate bien, tenés que saber qué es lo que tenés, qué es lo que haces, dónde vas. No le dejés a un tercero el dinero en mano, hacelo vos. Sabé dónde lo tenés, porque ha pasado y hubo muchísimos ejemplos que han terminado no tan bien. Entonces, generalmente, el jugador de fútbol lo que hace con el representante es que dice "total es mi persona de confianza"; y no está bueno. Por más que sea de confianza, sabe a dónde va, qué es lo que hace. Y en esas cosas, desde la experiencia, tratamos de ayudarlos. Después cada uno, de su vida, hace lo que quiera. Pero tratando de ayudarlos para que en definitiva el día de mañana si no pasa algo bueno no vengan a vos y te digan "por qué no me lo dijiste antes". Bueno, te lo dije, te lo advertí, traté de ayudarte. Pero en el club la verdad que los chicos siempre han escuchado.