Las imágenes corresponden al documental This is Football que está en la plataforma Amazon Prime Videos, donde Pep Guardiola da una magistral exposición que retrata a la perfección lo que hace Messi cuando se mueve sin balón. “Está observando, caminando. Camina por ahí. Es lo que más me gusta de él. No está fuera del partido, está participando”, sostiene Pep.