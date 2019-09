"Me había tocado primero en La Tablada, pero al poco tiempo me dijeron que teníamos que viajar a Tucumán para jugar el amistoso contra el Cosmos. Me explicaron que lo manejaba la AFA; que me citaban y ellos gestionaban la autorización. Me fui cinco días y cuando volví un coronel gritó: "Soldado Barbas". ¡Presente! dije yo, contento pensando que me iba a felicitar porque ese fue un partido trascendental. "Ah, ¿usted es el soldado Barbas? ¡Tiene 15 días de arresto por desertor! Agarre el cilindro y vaya a limpiar la cuadra", dice a este medio el ex hombre de Racing que, de todos modos, se salvó del castigo: "Le expliqué a un sargento y me dijo andate ahora. Fui a AFA a pedir que lo solucionen. Al poco tiempo me llamó este teniente coronel para avisarme que me trasladaban a San Martín: 'Le pido mil disculpas por el mal momento que le hice pasar'. ¡Le habían pedido a Galtieri que me trasladaran porque era hincha de Racing!".