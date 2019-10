— Me di cuenta en un momento que me fui de ranking... Después pensé que recuperando el ranking iba a ser feliz. Recuperé el ranking, me maté entrenando y cuando lo logré me di cuenta que era igual de infeliz que cuando estaba 200 del mundo. Estaba jugando un torneo en Lima en un día feo, gris, asqueroso, contra Charly Berlocq que corre como un loco (NdR: Challenger en 2009). A las 10 de la mañana encima, me había levantado temprano. Jugamos dos o tres games, que duraron 40 minutos cada game. En un momento estaba corriendo, me quebró el saque y dije no tengo ganas de estar corriendo con este deporte, no quiero jugar más y me fui. Le dije al árbitro “me voy”. Me dice “no, tenés que llamar al médico por reglamento”. Le respondí: “No, me voy, quedate tranquilo que no juego nunca más”. Y nunca más jugué, me retiré. Me acuerdo que Charly dijo “¿estás lesionado?”. Y le contesté “Charly, no juego más. Final". Me cayó la ficha, lo sentí. Nunca más agarré la raqueta en mi vida.