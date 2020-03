Mattia Zaccagni, ex compañero de Gómez Taleb en el Verona, dio positivo por coronavirus hace algunos días. El argentino tomó contacto con el mediocampista de 24 años, que le detalló que levantó un par de líneas de fiebre y después de disputar un partido contra la Sampdoria (uno de los equipos que registra más contagiados) pusieron en cuarentena a cada integrante del plantel. “Ahora está mejor y no tuvo nada más, pero el verdadero problema es que mucha gente que cree no tener nada sale, va al supermercado y ahí es cuando se contagia un montón más. Es difícil que lo respeten todos, algunos no creen, otros leen cosas de doctores que dicen que es una simple gripe... La realidad es que muchos salían, se seguían reuniendo y por eso el virus se contagió tan fácil”, remarca.