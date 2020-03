Oriana también había dado precisiones sobre los efectos de esta enfermedad que se transformó en una pandemia y mantiene en vilo al mundo entero. “Yo tenía síntomas. Tos, me dolía mucho el cuerpo y la cabeza, sentía cansancio constante. Yo seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada, entonces noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien. A veces siento que me cuesta un poco respirar”, había dicho la cantante de 23 años que se instaló definitivamente con el futbolista en Italia hace un mes y medio.