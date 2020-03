Toni repasa lo que sus ojos ven y comienza a enumerar el panorama desolado de las calles, el desborde en los hospitales, el desabastecimiento de los lugares. A medida que avanza su relato, su voz parece resquebrajarse, como si cada vez que lo cuenta vuelve a tomar noción de la apocalíptica realidad: “Los hospitales están colapsados, hay mucho desabastecimiento: no tenemos alcohol, gel, guantes, mascarilas, termómetros, paracetamol; no tenemos muchas de las herramientas elementales para luchar contra esta situación. A veces te da la sensación que vas a la guerra con tirachinas (NdR: resortera). Es un drama, una situación que jamás hubiese imaginado. Hace cinco semanas me estaba haciendo la maleta con mi mujer para ir a jugar al fútbol y ahora te ves en esta situación. La gente de repente se pone mal, va al hospital y no vuelve”.