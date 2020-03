Roberto Carlos Sosa, el Pampa, como lo apodó el planeta fútbol, contó en diálogo con Infobae cómo lo afectó en lo personal la crisis por el coronavirus. Si bien el ex delantero de Boca, Udinese y Napoli, entre otros, no contrajo el virus, sí sufrió a la distancia el drama de no poder estar con sus seres queridos o verlos sufrir, como le ocurrió con sus amigos de Italia que han perdido familiares.