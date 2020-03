“Cuando jugamos en Milán, era un partido muy importante para nosotros, y ver a toda esa gente que se desplazó con mucha ilusión, haciendo un viaje que no es sencillo porque las cosas económicamente no están de la mejor manera. Y cuando salta esta bomba se te cae el alma encima. No solo por nosotros que somos los protagonistas sino por la gente, que va con mucha ilusión a ver un partido, a ver un deporte, que es fomentar la vida. Pero te encuentras con que más de 3.000 personas, sin conocimiento ninguno, pueden estar afectados o afectar a sus familias, y en el peor de los casos pueden fallecer”, declaró.