“Hablo con mi familia y hasta ahí nomás. Es lo que necesito y me hace bien. Hoy en día no necesito hablar con ningún amigo. Si me decís: ¿hablas con algún amigo? No hablo con nadie, es una decisión mía. Me cuesta porque a veces me hablan, pero lo puedo decir si tener lástima a nadie porque cuando yo estuve mal nadie estuvo. Pero cuando estaba bien y mal a la vez, ahí estaban. Me di cuenta, como me decían mis hermanos, que son amigos del campeón, del Brian Fernández que tiene plata”.