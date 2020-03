Redondo jugó una sola temporada con el técnico que le hizo ganar la Copa del Mundo a España en 2010, pero ambos trabajaron juntos en el Santiago Bernabéu durante seis años. Y el ex mediocampista todavía recuerda las lecciones aprendidas que le han acompañado desde entonces. “Tuve grandes entrenadores durante mi carrera como jugador. Todos te dejan algo. Pero Vicente Del Bosque fue especial. Hablando de fútbol, comprendió mi potencial y me dio libertad para moverme por el campo. Y también, por su forma de ser: era un hombre íntegro en todos los sentidos. Fue una gran experiencia y me dio mucho, tanto en lo profesional como en lo personal”, asegura el ex Argentinos.