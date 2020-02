El futbolista que debutó con el club del que es hincha el último fin de semana en la derrota 1-0 ante Banfield explicó que el hecho estuvo emparentado a sus provocaciones por intermedio de las redes sociales: “Fui a buscar a una chica y luego, cuando me quise ir, me agarraron unos chicos. Yo había subido un video en el que decía “en Santa Fe mando yo”, pero fue un chiste para joder nomás. Se lo tomaron muy mal, se ve. Me dijeron “¿vos sos Brian, el que manda en Santa Fe?”. Me apuntó con una pistola en la cabeza y me sacó el reloj. Obviamente que me asusté, me subí a la camioneta y me quise ir rápido. Cuando me quise ir, me tiraron un ladrillo a la camioneta”.