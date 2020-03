Por último, el mediocampista ofensivo de 29 años confesó que tenía decidido retirarse en el Benfica de Portugal pero que las diferentes circunstancias lo trajeron a Boca. ¿Qué planifica ahora? “Tenía prácticamente decidido mi futuro y mi vida organizada para quedarme en Europa y hoy me toca estar acá. Estoy muy feliz y me gustaría quedarme muchos años pero no puedo asegurar que me voy a retirar en Boca . Aprendí que en el fútbol no existe la certeza de estar en un lugar para siempre”