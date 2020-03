Luego fue directo: “No he visto nunca a un técnico de Boca pedirle aliento a su gente. Eso en Boca no existe. El hincha de Boca es así por naturaleza y eso lo hace diferente”. En cuanto a Bianchi, comparó: “Carlos nunca faltó a un entrenamiento. Nos decía en confianza que tenía hasta la bendición de no enfermarse”.