Así como los Selknam u Onas tenían sus ritos para dejar la adolescencia y conocer “las verdades de la vida” en su madurez, Rocío también participó de un proyecto ambicioso que tenía como principal objetivo la participación en los Juegos Olímpicos de Londres (2012). “Lamentablemente no prosperó, pero fue una experiencia muy enriquecedora. En ese momento no me daba cuenta de lo que estaba viviendo, aunque me cuidaba bastante porque la mayoría de mis amigas tenían un montón de fiestas de egresados y yo me quedaba en casa para cuidarme”, continuó Sélé.