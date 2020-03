Hoy la enfermedad de Rita avanzó demasiado. “No se acuerda nada de lo que le digas en el momento, te pregunta lo mismo una y otra vez, y tampoco se acuerda gran parte de su vida. Solo recuerda con exactitud, quién fue su esposo y que tiene dos hijas. El resto ya no. Yo fui a visitarla el sábado pasado con esa remera que se ve en la foto, y cuando miró el escudo me dijo esa frase. Y yo me largué a llorar, porque River es algo que amo, y que ella se haya acordado cuando ni siquiera sabe quién soy, me tocó el corazón mucho”, reveló su bisnieta luego del reencuentro que tuvo con la mujer que ama.