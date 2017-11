"Durante los primeros tres años anduve sin casco, pero un día me di un golpe muy fuerte y lo empecé a usar. Hoy me da más seguridad", agregó el adolescente de Lugano, quien además recordó una anécdota con la autoridad policial: "Una vez me llevó la policía. Me acuerdo que andaba por la calle y vinieron a decirme que me tenía que ir. Como yo me negué porque estaba en la vía pública me quisieron pegar. Se armó un re quilombo y me llevaron al instituto de menores. También recibí muchas quejas de los vecinos, pero con estas pistas ahora no te pueden decir nada".