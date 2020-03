El gerente de infraestructura de River, Germán Pecollo, fue quien le comunicó oficialmente a la escribana la decisión: “Lo único que tenemos es el comunicado oficial de ayer. El club está cerrado a partir de hoy”. La escribana –que afirmó que fue hasta el lugar por pedido del presidente de la Superliga Marcelo Tinelli– explicó: “Está manifestando el señor por qué no se ingresa, debido a la comunicación de ayer. Estamos dejando constancia por qué no se puede jugar el partido. No le dejaron ingresar la utilería”. Al mismo tiempo, el vicepresidente de Atlético, Enrique Salvatierra, le pidió a la escribana que tome constancia que el club visitante estaba presente e intentó ingresar pero no pudo.