Y también aprovechó para describir la angustia de su familia ante la crisis epidemiológica que vive gran parte del mundo y de la que la Argentina no está ajena. “Yo soy diabético. Mis hijas me pedían que no viajara. Estamos hablando de esto, que va más allá de un partido de fútbol. Tomemos consciencia de que es un tema delicado”, dijo.