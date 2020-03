— Cuando fui a contarle a mi viejo, que era el que me faltaba, fui directo a que me eche de casa. Fui con esa idea. Y después fue medio de telenovela como pasó todo. Porque casi se desmaya. Creo que las cosas hay que hablarlas, me gusta mucho hablar con mi familia. Nos acerca. Nos hace bien. A mí me gusta. Le dije que era un camino que me tocaba recorrer, que me tocó, elijo ser feliz de la mejor manera, sin lastimar a nadie, siempre con respeto. Y bueno, de a poco le dije que él lo que necesitara saber, las cosas que quería hablar o que le iban pasando, que las hablemos, que hablar hace bien. Estas fiestas tuvimos charlas increíbles con mi mamá y mi papá; me di cuenta que ellos lo aceptan, que me apoyan. Eso tuvo mucho que ver en esto. Creo que mi papá pasó más por la parte de la protección de padre, como ‘mirá si te lastiman por esta situación’, no tanto por la aceptación sino por miedo a que me puedan lastimar. Mi vieja vino a visitarme unos días acá y cambió el chip cuando vio que con mis compañeros era súper natural, que no cambió nada, que se generó un súper vínculo. ¡Ahora hasta hace chistes y todo!