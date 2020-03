De vuelta en Buenos Aires, Emilio Monzó apuesta por Horacio Rodríguez Larreta y Marcos Peña se mantiene al margen de la política

El ex presidente de la Cámara baja montó una consulta y tiene reuniones políticas. El ex jefe de Gabinete no tiene por ahora lugar en ningún ámbito de decisiones de Juntos por el Cambio