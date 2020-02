El viento no se llevó sus palabras porque hubo un contacto previo a las urnas antes de que se supiera si se iba a sentar en la silla de vicepresidente. En esa charla inicial se dijeron algunas cosas frontalmente, pusieron puntos suspensivos y programaron otro cónclave para cuando estuvieran los resultados de los comicios. Tras la asunción de la fórmula Ameal-Pergolini se descubrió que el vínculo de Tevez no vencía a fines de 2019 sino a mediados de 2020. Se rumoreó incluso que había percibido el salario por adelantado. No obstante, a principios de enero hubo espacio para un nuevo mitín en el que limaron asperezas e intercambiaron ideas sobre el futuro inmediato.