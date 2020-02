Y en la misma rueda de prensa se animó a hacer hincapié en la relevancia de las redes sociales hoy en día, pese a que no las maneja, con el ejemplo de Kiko Casilla: “Él conserva la confianza en sí mismo y de los compañeros, pero ha perdido la que expresan los medios de comunicación y redes sociales, que son nuevos elementos de juicio. La opinión en los medios lleva firma y eso indica que lo hace un profesional que está capacitado para expresarse; la de las redes no ofrecen esa posibilidad, se sabe quién escribe pero no su capacidad. Las opiniones valen y todo el mundo puede opinar, pero deberíamos otorgarle el peso justo”.