No solicita taxis ni acude a servicios públicos para manejarse dentro de Wetherby, donde prefirió instalarse por la cercanía con el predio del club. De hecho a Bielsa se lo vio pocas veces paseando por la mucho más grande y ruidosa ciudad de Leeds, que alberga el estadio Elland Road. Se inclina por la calma de Wetherby, con sus poco más de 20 mil habitantes, y la movilidad a pie. Algunos periodistas locales intentaron darle aventón, pero no se despega de su sendero y rutina. Incluso informaron que el día que lo vieron en una concesionaria de autos fue porque averiguaba servicios para un amigo y no buscaba un vehículo propio.