Bielsa prosiguió a diferenciar las adaptaciones que debieron transitar otros jugadores como Eddie Nketiah y Jack Clarke, otras dos jóvenes promesas que pasaron por la institución y venían de una situación similar a la de Augustin, sin mucho ritmo de juego. La razón que dio el DT sobre por qué hay que esperar para darle continuidad a este tipo de futbolistas se basó en sus años de experiencia como entrenador: “Como conozco mis características, sé que no soy un gran técnico pero también sé algunas cosas claramente. Por ejemplo: si tenemos entrenamiento en la semana y el jugador juega muy, muy bien o juega muy bien para el equipo Sub 23, esto no significa que vaya a estar en el primer equipo y tenga un impacto. Pero lo que vi algunas veces es lo contrario, que ese jugador que no ha tenido un impacto en los entrenamientos o el Sub 23, juega en el primer equipo y lo tiene”.