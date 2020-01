Lo que más sorprendió fue, una vez más, el despliegue de la barra de Boca al que el cambio de dirigencia no parece haberle hecho mella, al menos por ahora. Ya el día de las elecciones, en el lugar donde se desarrollaba el conteo de los votos y no en el búnker opositor, se habían acercado hacia donde estaba Jorge Amor Ameal, que llevaba la delantera en las encuestas a boca de urna previas al escrutinio final. Después de eso, hicieron su fiesta de fin de año en los quinchos del club, como para poner presión a la dirigencia que no quería recibirlos. Y este jueves, volvieron a mostrar su poder de fuego copando la popular local y avisándole al mundo del fútbol que no importe quién gobierne un club, ellos siempre dicen presente.