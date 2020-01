También según fuentes judiciales a las que accedió Infobae, está en la mira un personaje temible en el mundo barra apodado Majin Buu. De hecho, en otra escucha el propio Repetto afirma: “Agarramos hace cuatro meses. Mi tío es el uno y abajo estamos dos. Yo y un chabón que es un asesino famoso, el Majin Buu. Echamos a muchos, palo y palo a los de Corina que no se querían ir y trajimos a este chabón repicante. Ya armamos una gran banda, al principio éramos 40 chabones y hoy somos más de 300. Además tuvimos la bendición del Huevo y el Paragua (los ex líderes Raúl Escobar y Medina Lopetegui). El Huevo me regaló su cadena y me dijo ‘ahora tenés que estar vos, sino esto se va a la B’. Y ahí arrancamos”.