Como sucede en los torneos sudamericanos Sub 17 o Sub 20, la categoría Sub 23 no es la excepción. Al no estar obligados por la reglamentación FIFA que obliga a ceder a los futbolistas para sus competiciones -si el entrenador de turno elige a un jugador-, los clubes de Europa y hasta los propios de Sudamérica evitan darle vía libre a sus jugadores para defender la camiseta de su selección.