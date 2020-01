Justamente fue con los medios que el DT del seleccionado marcó su posición sobre la exclusión de Riquelme de trascendental partido. “A Román le pedimos el mayor esfuerzo para jugar contra Brasil y así y todo no lo vi bien. Ante Chile no jugó porque no estaba bien, y si no estaba bien no valía la pena hacerlo jugar”, declaró José.