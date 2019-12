Franco Vázquez (Sevilla) es del paladar futbolístico de Riquelme pero no sería sencillo sacarlo del fútbol europeo a la mitad de la temporada. Ricardo Centurión se postuló para regresar y tiene buena relación con Román, aunque el deseo del ex Racing no es sinónimo de interés por parte de la nueva dirigencia. No obstante el Patrón Bermúdez, al ser consultado por su posible contratación, declaró: “Teniendo a Riquelme, Cascini, Battaglia, el Chelo y yo, ¿se nos puede escapar de nuestro control? Difícil, ¿no? Sería bueno recuperarlo".