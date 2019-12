“Tenés que ir a Europa por tu cuenta. Decirle disculpá Riquelme, me voy 15 días a España porque me voy a ir con el manager del Real Madrid. Quiero sentarme a hablar, a comer, con el manager del Real Madrid. Porque hoy Boca te da esa chapa de poder ir y sentarte. Porque por ahí muchos no te conocen, igual que a mí no me conocen en un montón de lugares, pero sí la selección argentina, y en este caso Boca, te da esa chapa de llegar a gente. No lo dejes pasar, aprovechalo”, concluyó Ruggeri.