En 2011, las denuncias públicas de organismos de derechos humanos forzaron su renuncia al club Rosario Central, donde había vuelto a trabajar. Pese a las acusaciones, el ex arquero no estuvo en el banquillo. Antes del juicio de 2016, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, entendió que no había suficientes pruebas contra él y dictó su “falta de mérito”.