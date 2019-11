En principio el partido iba a ser frente a Juan Martín del Potro, pero a cinco días del espectáculo el tandilense comunicó que no iba a ser de la partida por problemas físicos. “En los entrenamientos sentí que la rodilla todavía no estaba para un esfuerzo semejante como lo es jugar un partido de alto nivel contra el mejor de la historia”, argumentó la Torre y aclaró en un video que publicó en sus redes sociales: “Ustedes se merecen un partido de muy buen nivel, de alta calidad, y no puedo moverme libremente, me cuesta correr. Por eso, por respeto a todo el esfuerzo que hicieron para estar, creo que lo mejor es correrme y dejarle mi espacio a Zverev, que sin dudas va a hacer un gran partido contra Federer y van a estar contentos de verlos a ellos dos jugando un tenis de alto nivel como corresponde”.