“No sé exactamente el día y la hora (en que tomó la decisión), pero fue muy rápido, tras el US Open de este año”, señaló el jugador que llegó a ser número 4 del mundo sobre el último Grand Slam, en el que perdió en primera ronda ante el estadounidense Jenson Brooksby, actual 274º de la ATP, en cuatro sets. “De verdad, fue la sensación de haber jugado mi último partido oficial. De decir ‘OK, se acabó’. Intentas absolutamente todo y no da resultados. Te bates con todas tus fuerzas contra ti mismo, no realmente contra tu adversario”, explicó ante los micrófonos.