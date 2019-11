El entrenador millonario que prepara el compromiso de la fecha 13 de la Superliga ante Rosario Central (domingo desde las 11 en el Monumental) fue claro: “No he escuchado a nadie concretamente y tampoco creo que ninguna otra parte se presentaría como para hacer alguna gestión o iniciativa, conociendo que estamos en una instancia de muchísima importancia para nuestra institución, jugando partidos definitorios y es claro que nosotros, o por lo menos desde mi parte, no existe nada que me desenfoque de los objetivos que tenemos por delante. No me puedo dejar llevar por todo eso porque nunca lo he hecho hasta ahora y tampoco lo voy a hacer en este momento. No tengo nada para decir con respecto a todo ese tipo de rumores”.