Carlos Tevez. Se termina su vínculo a fin de año y, en sintonía con Alfaro, aseguró que bastarán 5 minutos para acordar la continuidad si el presidente electo así lo decide. Vélez mostró interés en el futbolista de 35 años que avisó que en Argentina solamente jugará en Boca. También tiene sondeos del exterior y deslizó que seguirá jugando al fútbol en 2020 más allá de que el Xeneize no le renueve el contrato. “Obvio que quiero seguir, me muero por vestir esta camiseta pero no queda en mí, hay cuestiones políticas y las respeto”, declaró tras el último partido, en el que su nombre fue coreado por los hinchas.