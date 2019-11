Claro que esta no es la única vez que el ganador de cinco Balones de Oro y un premio The Best utiliza indumentaria extravagante. A lo largo de su carrera, el jugador de 32 años portó algunos trajes llamativos en las galas de lo distintos premios que recibió: en 2013 lució uno bordó y en 2014 uno brillante adornado con lentejuelas; en el pasado ya había utilizado algún modelo moteado con puntos blancos, mientras que también se le vio otro estampado con flores. También se viralizó en otras ocasiones por algún pantalón extravagante o un divertido pijama. “Compro ropa por Internet, no me gusta ir a comprar. Ya tengo los talles. Me gusta comprar para mí, miro para los nenes y para Antonela también. Lo hago cuando estoy aburrido”, sentenció en otra de las notas que le hicieron cuando le preguntaron sobre sus intereses a la hora de definir su look.