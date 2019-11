Cosechó varias presencias en la Primera de Newell’s con Zamora y también formó parte del plantel dirigido por el Bambino Veira. Su escasa disciplina postergaba su explosión en la cancha. “Tuve mucha gente que me quiso ayudar, yo no me dejé o no me daba cuenta de las cosas. Estaba con gente que era igual que yo y no tiene la culpa. Era lo que yo quería, nadie me hizo hacer cosas que no quisiera. Podría haber sido diferente si me criaba en un ambiente con gente que tuviera otros pensamientos, pero era donde quería estar”, es una de las reflexiones, que hace 16 años más tarde.