-¿Sabías que el general Juan Domingo Perón me envió un correo de felicitación y me ofreció un premio con una estada de 15 días en París? ¿Y, sabés qué le contesté?..., le dije, no General. Muchas gracias pero prefiero volverme ya a Buenos Aires. Hoy lo pienso y me quiero morir; ¡Cómo desaproveché unas vacaciones con todos los gastos pagos en Francia! (risas)...